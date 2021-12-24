С 2022 года жители Коми смогут выбрать любой загс

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В канун нового 2022 года вступают в силу изменения в Федеральный Закон «Об актах гражданского состояния», согласно которым вводится в действие экстерриториальный принцип работы органов загса. Другими словами, каждый гражданин сможет выбрать для обращения за государственными услугами любой удобный отдел ЗАГС, независимо от места жительства или места наступления юридического факта.

Ранее законодательством предусматривалось, что рождение ребенка может быть зарегистрировано в органе загса по месту его рождения либо по месту жительства родителей, усыновление - по месту вынесения решения суда об усыновлении ребенка или по месту жительства усыновителей, расторжение брака - по месту жительства супругов или по месту государственной регистрации заключения брака. При этом экстерриториальный принцип, то есть регистрация в любом загсе по выбору заявителей, применялся только в отношении государственной регистрации заключения брака и выдачи повторных документов.

-Можно отметить, что гражданам созданы комфортные условия для получения государственных услуг ЗАГС, теперь можно выбрать для обращения любой отдел ЗАГС, независимо от места жительства и места наступления юридического факта, а также получить документы ЗАГС без дополнительных затрат времени, - подчеркнула заместитель министра юстиции Республики Коми Екатерина Береговая.

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