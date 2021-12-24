Почти 30 тысяч жителей Коми не смогут выехать за границу из-за долгов

Фото: управление ФССП по Коми

В настоящее время 29 300 жителей Коми не смогут выехать за границу из-за долгов. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления ФССП.

С начала года сотрудники ФССП вынесли больше 68 300 постановлений о временном ограничении на выезд из России. В 12 370 случаях это было связано с долгами по алиментам. К концу декабря число действующих постановлений превысило 29 300. В 6390 случаев границу закрыли для безответственных родителей. В ФССП пояснили, что выезд за пределы нашей страны ограничивается при задолженности в 30 тысяч рублей. Однако это правило не распространяется на людей, имеющих долги по алиментам, возмещающих вред здоровью, вред в связи со смертью кормильца, компенсирующих моральный вред и имущественный ущерб. Для этих людей минимальная сумма составляет 10 тысяч рублей.

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