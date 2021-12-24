В селе Коми волки оставили от собаки одни кости

Фото: сообщество "Подслушано Визинга"

В селе Визинге Сысольского района Коми обнаружили труп собаки, полностью изглоданный диким животным. По всей видимости на несчастное животное напали волки. Фотографии погибшей собаки редакция предварительно заблюрила.

Информация о жертве хищников появилась в местном сообществе. Также как и фото. Просим убрать от экранов впечатлительных и несовершеннолетних. В посте автор сообщила, что обнаружила останки прямо у порога своего дома. Она обратилась к хозяину пса с просьбой забрать и похоронить животное.

Фото: сообщество "Подслушано Визинга"

В пресс-службе республиканского минприроды сообщили, что с начала декабря в Коми добыли 29 особей волка. Также в ведомстве утверждают, что основной причиной выхода диких животных к людям является доступность легкой пищи в виде бесхозных собак и собак на привязи, а также наличие свалок пищевых отходов.

Волки активно продолжают посещать населенные пункты и нападают на домашних собак. Кажется, что волки с прошлой зимы и не думали уходить вглубь леса, даже летом наводили страх на сельчан. Так в п. Благоево Удорского района в середине июля волки устроили охоту на собак посреди белого дня.

В поселке Усть-Лэкчим в ночь с 9 по 10 декабря парочка праздношатающихся серых вероломно решила напасть на домашнюю собаку, привязанную к будке на цепи. Последней повезло, гуляющие без привязи сородичи отважно ринулись на защиту бедолаги. Во главе банды стояла отважная сучка, которая повела свое небольшое войско в стремительную атаку.

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