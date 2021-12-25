В Коми столкнулись Chevrolet и ВАЗ: пострадала женщина

Фото: управление ГИБДД по Коми

В пятницу, 24 декабря, в Выльгорте столкнулись Chevrolet Cruze и ВАЗ-21140, в результате чего пострадала 44-летняя женщина. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, 24-летняя девушка ехала за рулем Chevrolet Cruze по улице Спортивной со стороны улицы Мира. На перекрестке с Северной она не уступила дорогу и врезалась в ВАЗ-21140. Отечественный автомобиль ехал по улице Северной в сторону Южной.

В результате ДТП пострадала 44-летняя женщина, находившаяся за рулем ВАЗа. Она получила черепно-мозговую травму и ушиб мягких тканей темени. В ГИБДД уточнили, что пострадавшая была пристегнута. Водитель Chevrolet получила водительские права в 2017 году.

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