Фигурист Алиев не исключил, что сделает перерыв в карьере

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фигурист из Ухты Дмитрий Алиев не исключил, что ему нужно сделать перерыв в карьере. Такое заявление спортсмен сделал после своего выступление на чемпионате России.

Мероприятие проходит в Санкт-Петербурге. За свое выступление Алиев получил 251,40 балла по сумме двух программ (86,40 балла за короткую программу, а 165 – за произвольную). В итоге фигурист занял девятое место. В прошлом году он показал более успешные результаты, став чемпионом Европы и России. Алиев остался недовольным своим выступлением.

– Слезы накатываются, если честно, не знаю, что за сезон… Стоит ли сделать перерыв? Может быть, – цитирует Алиева ТАСС.

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