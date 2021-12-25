В Коми две собаки прогнали волков: одна из них пропала

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В пятницу, 24 декабря, в Княжпогостском районе два алабая дали отпор волкам. Об этом сообщила местныя жительница.

По ее словам, инцидент произошел около 17:20 в деревне Ачим. В районе дач волки вышли к домам. Однако два алабая дали отпор хищникам. Одного из них ранил волк. Вторая собака сорвалась с цепи и погнала волков в сторону фермы. Хозяйка рассказала, что питомец до сих пор не вернулся и просит помочь найти его. Это крупный черно-белый алабай по кличке Босс (Бося) с коротким хвостом. Женщина просит всех, кто увидит пса, сообщить по телефонам 8(904)2471892 и 8(904)2371995. Как передают «Княжпогостские вести», пес дружелюбный, но может быть в шоке, поэтому лучше близко к нему не подходить.

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