В Коми вандалы повредили новогодние фигуры

Фото: пресс-служба администрации Воркуты

В Воркуте вандалы повредили новогодние фигуры на Центральной площади. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава администрации города Ярослав Шапошников.

– На площади Центральной начались случаи мелкого вандализма в отношении новогодних фигур из снега, ледяных стенок и оформления из гирлянд, – рассказал градоначальник.

По его словам, на площади начнут дежурить полицейские. Однако, как пояснил Шапошников, обеспечить круглосуточное дежурство на этой территории не представляется возможным. Градоначальник призвал воркутинцев делать замечания детям, которые неаккуратно относятся к новогоднему убранству. Руководитель администрации также попросил горожан объяснить детям, какое поведение в общественных местах допустимо, а какое – нет.

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Руководство обратилось к ним с заявлением