В Коми водитель стер данные из копии протокола о пьяном вождении

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В Коми водитель изменил копию протокола о пьяном вождении, чтобы избежать наказания, однако его все равно привлекли к ответственности. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов.

Мужчина пьяным ехал за рулем, и его остановил полицейский. К дело приобщили копию протокола об административном правонарушении. Там частично отсутствовали записи, который содержались в оригинале водителя. Адвокат заявил, что протокол дописали и поэтому попросил прекратить производство по делу. Правоохранитель заявил, что никак не менял протокол.

Была назначена экспертиза. Она показала, что в копию протокола об административном правонарушении «были внесены изменения путем смывания». Суд оштрафовал водителя на 30 тысяч рублей и лишил прав на два года.

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