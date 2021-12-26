Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 декабря 2021 5:30

В Коми водитель стер данные из копии протокола о пьяном вождении

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Коми водитель изменил копию протокола о пьяном вождении, чтобы избежать наказания, однако его все равно привлекли к ответственности. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов.

Мужчина пьяным ехал за рулем, и его остановил полицейский. К дело приобщили копию протокола об административном правонарушении. Там частично отсутствовали записи, который содержались в оригинале водителя. Адвокат заявил, что протокол дописали и поэтому попросил прекратить производство по делу. Правоохранитель заявил, что никак не менял протокол.

Была назначена экспертиза. Она показала, что в копию протокола об административном правонарушении «были внесены изменения путем смывания». Суд оштрафовал водителя на 30 тысяч рублей и лишил прав на два года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми пьяный водитель опрокинул бензовоз в кювет