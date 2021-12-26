В Коми пьяный водитель устроил ДТП с тремя пострадавшими

Фото: управление ГИБДД по Коми

В субботу, 25 декабря, в Прилузском районе столкнулись Chevrolet Niva и Daewoo Nexia, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 11.00. Пьяный мужчина 1968 года рождения ехал за рулем Chevrolet Niva по трассе Киров – Сыктывкар. На повороте на 623-м километре дороги водитель не уступил дорогу Daewoo Nexia, и машины столкнулись.

В результате ДТП пострадали три человека, находившиеся в салоне второго авто. Женщина 1987 года рождения получила сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и ушиб лба. У девочки 2011 год рождения диагностировали ушиб и автотравму. Девочка 2019 года рождения получила автотравму, гематому, сотрясение и черепно-мозговую травму. Госпитализация никому из пострадавших не потребовалась.

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