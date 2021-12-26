В Сыктывкаре 15 домов остались без тепла и горячей воды

Фото: архив КП

В воскресенье, 26 декабря, в Сыктывкаре15 домов остались без отопления и горячей воды. Об этом сообщает филиал «Коми» Группы «Т Плюс»,

Бригады Сыктывкарских тепловых сетей устраняют три мелких дефекта трубопроводов. Работы ведутся на улице Коммунистической, 44/2, Ленина, 34, Советская, 55. Ожидается, что ремонт завершится к четырем часам вечера. В этом время будет ограничена подача тепла и горячей воды. С такими неудобствами столкнутся люди, живущие на улице Коммунистической, 44/2; Катаева, 17, 19; Старовского, 55а; Ленина, 32, 34, 38; Пушкина 3, 7, 7/2, 9; Кирова 35, 37, 39; Домны Каликовой 14.

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Это было связано с устранением утечек и ремонтом трубопроводов