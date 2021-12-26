За сутки в Сыктывкаре 59 человек заразились коронавирусом

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По состоянию на воскресенье, 26 декабря, в Сыктывкаре зафиксировали 59 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Коми.

За сутки в республике выздоровели 134 человека. За весь период пандемии из больниц выписали 80 355 пациентов. За сутки в регионе коронавирусом заболел 191 человек. Всего в Коми зафиксировали 96 395 случаев заболевания этой инфекцией.

– Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 59 случаев, – говорится в сообщении.

Кроме того, в Ухте заболели 38 человек, в Воркуте – 14, в Усинске – 13, а в Сосногорском районе – 11. Всем пациентам оказывают необходимую помощь. Всего под медицинским наблюдением остаются 5 112 человек.

За последние сутки в Коми скончались 10 человек, у которых диагностировали коронавирус. Всего в республике зафиксировали 2572 смертельных случая среди пациентов с таким диагнозом.

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