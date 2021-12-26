В Коми обустроили Новогоднюю поляну в Печоре

Фото: пресс-служба администрации Печоры

В Печоре обустроили Новогоднюю поляну, она находится в парке Геологов. Об этом сообщили ы пресс-службе местной администрации.

Воспитатели и воспитанники детского сада «Белоснежка», а также их родители принесли елочные игрушки, сделанные собственными руками. Украшения развесили на заранее установленной ели. Деревья украсили большими красочными гирляндам. Кроме того, в парке напольные деревянные фигуры животных. На Новогоднюю поляну пришли Баба-яга, Снеговик и Дед Мороз со Снегурочкой. Вместе с детьми и родителями водили хороводы, пели песни, рассказывали стихи и получали подарки.

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