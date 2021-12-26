В Коми из-за сварки загорелся корпус санатория

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В субботу, 25 декабря, в Княжпогостском районе горело строение, пожар тушили восемь человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 14:25 в селе Серегово. На улице Советской загорелось строение. По неофициальным данным, как передает БНК, речь идет о корпусе в одноименном санатории. В настоящее время там расположена столовая.

Через шесть минут на место прибыли пожарные. Они потушили огонь в 16.25. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Огонь повредил помещения на площади пять квадратных метров. Пожар тушили восемь человек и три единицы техники. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении газосварочных работ.

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