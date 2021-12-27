Жителям Коми напомнили о короткой неделе перед Новым годом

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Гострудинспекция Коми напомнила, что эта неделя будет сокращенной. Жители республики должны отработать до Нового года всего четыре дня – с 27 по 30 декабря.

В ведомстве напомнили, что правительство России объявило 31 декабря выходным днем. Таким образом, жители страны будут отдыхать с 31 декабря по 9 января. Первым рабочим днем станет 10 января.

Гострудинспекция напомнила, что привлечь сотрудников к работе в выходные и праздничные дни можно только с их письменного согласия.

Ранее старший государственный инспектор труда Гострудинспекции Коми Олеся Соколова объясняла, как нужно оплачивать работу в новогодние каникулы.

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