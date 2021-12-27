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Общество27 декабря 2021 5:14

В понедельник с самого утра в Коми пройдут массовые проверки водителей

Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

В ГИБДД Коми сообщили, что в понедельник, 27 декабря, в республике пройдут массовые проверки водителей. В ведомстве уточнили, что проверочные мероприятия запланированы в республике с самого утра.

По информации инспекции, цель этого рейда – пресечь грубые нарушения ПДД и выявить пьяных водителей. В пресс-службе обратились ко всем участникам движения с просьбой сообщать о нарушениях ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по месту жительства по телефонам 02 (020, 102 с мобильного).

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