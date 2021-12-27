В выходные в Сыктывкаре сгорел автомобиль

Фото: архив КП

В МЧС Коми сообщили, что в выходные в столице республики сгорел автомобиль. По информации ведомства, ЧП произошло 25 декабря на Лесной улице.

– Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова в течение 5 минут. На момент прибытия пожарных подразделений автомобиль был полностью охвачен огнем, – передали спасатели.

Сообщается, что пострадавших в пожаре нет. В качестве причины возгорания определили неисправность систем и механических узлов транспортного средства.

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