На карантине из-за коронавируса в Коми находятся 5 112 человек

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Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Коми сообщил, что в республике на карантине из-за заражения ковидом в настоящий момент находятся 5 112 человек.

Наибольший прирост заболевших по состоянию на 26 декабря зарегистрирован в Сыктывкаре – 59 случаев, следом идет Ухта – 38, на третьем месте Воркута – 14 человек.

Оценивается, что коллективный иммунитет в республике составил 64,4%. По России он достиг лишь 60,4%.

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