В Сыктывкаре брошенный на дороге матрас спровоцировал ДТП

Скриншот видео Ивана Кузиванова

В Сыктывкаре произошло серьезное ДТП из-за брошенного на дороге матраса. Водитель Volkswagen Passat, пытаясь объехать препятствие, выехал на встречку, чуть не попал под автобус и оказался в кювете.

Уточняется, что авария случилась на Нювчимском шоссе, не доезжая до Максаковки. Мужчина рассказал, что ему повезло и он не пострадал, лишь машина получила повреждения.

- Спасибо большое добрым и отзывчивым водителям, которые помогли достать мой автомобиль из сугроба! Особое спасибо трактористу, который меня дёрнул, и водителю Газели - за нормальный трос. Ну и отдельное «спасибо» тому, кто оставил этот матрас на дороге, - цитирует слова водителя «Комиинформ».

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