Стоимость проезда в общественном транспорте Ухты вновь выросла

Фото: архив "КП"

С сегодняшнего дня в Ухте изменились цены на проезд в общественном транспорте. Тарифы под конец года вновь выросли.

Как сообщает Ухтинское автотранспортное предприятие, с 27 декабря горожанам за проезд по городу придется заплатить 28 рублей и 2,75 рубля за километр пути в пригородном сообщении. Возможность сэкономить все же есть: воспользоваться транспортной картой, которая даст скидку. С ней проезд в городском сообщении будет стоить 26 рублей, а билет на пригородное сообщение обойдется 2,69 рубля за километр пути.

Одним из обоснований повышения стоимости проезда на местном общественном транспорте называется транспортный эквайринг или технология безналичной оплаты.

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