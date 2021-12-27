В Сыктывкаре в ночном пожаре пострадало два человека

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре глубокой ночью загорелся жилой дом. Из огня были спасены трое жителей. Подробности происшествия рассказали в пресс-службе МЧС по Коми.

Уточняется, что возгорание было зафиксировано в час ночи на улице Маркова, 27. До прибытия спасателей самостоятельно покинули помещение 13 человек, а еще троим понадобилась помощь. Их из задымленного здания спасли пожарные.

- Двум жильцам понадобилась помощь медиков. Мужчина был передан сотрудникам скорой медицинской помощи сразу же, позднее была госпитализирована женщина, - заявили в ведомстве.

На тушение пожара понадобилось четыре часа. К утра огонь был полностью ликвидирован.

Сейчас на месте Чп работает дознаватель МЧС. Ему предстоит установить обстоятельства и причины возгорания.

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