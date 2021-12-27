Стало известно, кто в Сыктывкаре чаще всего берет кредиты под новогодние нужды

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сыктывкаре менеджеры по закупкам чаще других берут кредиты под новогодние нужды. Соответствующее исследование провел портал SuperJob.

По данным сервиса, кредиты на празднование Нового года, подарки или новогодние каникулы непопулярны. В опросе приняли участие представители 21 популярной профессиональной группы, постоянно работающие в Сыктывкаре.

Больше всего желающих оформить кредит в Сыктывкаре среди менеджеров по снабжению. 7% из них готовы взять займ под новогодние нужды. 9% затрудняются ответить на вопрос, а у остальных 84% в планах нет никаких предновогодних кредитов. Взять займ собираются 5% юристов и квалифицированных рабочих. Взяли или будут брать кредит по 2% менеджеров по работе с клиентами и дизайнеров, по 4% экономистов, специалистов по продажам, HR-менеджеров, учителей, продавцов и кладовщиков, а также всего один из сотни врачей. Среди других профессий желающих взять кредит оказалось меньше 1%.

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