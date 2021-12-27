В Коми водитель переехал упавшего пешехода и скрылся

Фото: архив КП

В воскресенье, 26 декабря, в Прилузском районе «Лада Приора» переехала упавшего пешехода, после чего водитель скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 4.03 в Объячево. Молодой человек 1999 года рождения ехал за рулем «Приоры» по двору дома №79б по улице Мира. Машина наехала на парня 2000 года рождения, который лежал на проезжей части. Он поскользнулся и упал, когда переходил дорогу. После аварии водитель скрылся, поскольку даже не заметил пешехода.

В результате ДТП пострадавший получил автотравму и ушиб голеностопного сустава. Госпитализация молодому человеку не потребовалась. Водитель получил права в этом году.

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