В Коми мужчина застрелил своего сына на берегу реки Печоры

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В Кому осудили 69-летнего жителя села Усть-Цильмы, убившего собственного сына. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, трагедия случилась в ночь с 9 на 10 мая еще в 2019 году.

Из материалов дела следует, что близкие родственники в День Победы ушли на охоту недалеко от деревни Чукчино. Мужчина решили заночевать в лесу и разбили лагерь, решили выпить. Во время импровизированного застолья между отцом и сыном возникла ссора, которая переросла в драку. Решающим аргументом в драке стал охотничий карабин марки «Тигр», из которого старший участник конфликта несколько раз выстрелил в сына.

Сын обвиняемого умер на месте трагедии от обильного кровотечения и повреждения органов.

Данное уголовное дело уже рассматривалось судом 5 октября 2020 года. Тогда в отношении сельского жителя был вынесен обвинительный приговор с назначением наказания в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор был обжалован стороной защиты и стороной гообвинения. В результате определением третьего кассационного суда общей юрисдикции кассационное представление прокуратуры Республики Коми удовлетворено, приговор Ижемского районного суда от 5 октября 2020 года отменен, уголовное дело направлено на новое рассмотрение.

В ходе нового рассмотрения подсудимый вину не признал, настаивая на своей непричастности к убийству, а также том, что события с 9 на 10 мая 2019 года он не помнит из-за употребленного спиртного.

По итогам повторного рассмотрения суд признал сельского жителя виновным в содеянном и назначил ему наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.