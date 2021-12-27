Как будут работать почтовые отделения в Коми в новогодние каникулы в 2022 году

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В период новогодних каникул в Коми изменится режим работы почтовых отделений. Как рассказали в пресс-службе «Почты России», из-за того, что 31 декабря стало выходным днем, работа в канун Нового года будет осуществляться по графику воскресенья.

Те отделения, в которых установлен круглосуточный режим работы, возобновят деятельность уже 1 января 2022 года с 10 утра.

Выходные в это время будут и у почтальонов. Они не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия будут доставлены по графику, согласованному с Пенсионным фондом. 3, 4, 5, 6, 8 и 9 января все почтовые отделения будут работать в обычном режиме.

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Для всех остальных отделений 1, 2 и 7 января станут выходными. В эти дни почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ, с учётом особенностей конкретных регионов.

Все почтовые отделения 3, 4, 5, 6, 8 и 9 января будут работать по обычному графику.

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