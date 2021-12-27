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Общество27 декабря 2021 9:27

«Секретный миллионер» подарил нуждающимся жителям Сыктывкара 5,5 млн рублей

Источник:kp.ru
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Фото из личного архива Вячеслава Шарка

Фото из личного архива Вячеслава Шарка

Нуждающиеся жители Сыктывкара получили от миллионера Вячеслава Шарка деньги на исполнение своих желаний в канун Нового года. Мужчина стал героем нового выпуска шоу «Секретный миллионер» на телеканале «Пятница!».

Напомним, в проекте принимают участие состоятельные люди, которые скрывают свое финансовое положение и общаются с людьми из разных городов, чтобы узнать, кому нужна помощь.

По условиям проекта «Секретный миллионер» Вячеслав отправился в Сыктывкар, где ему нельзя было говорить о своем статусе. На протяжении нескольких дней Шарк знакомился с нуждающимися жителями Сыктывкара, чтобы узнать о них больше и понять, как и кому он сможет помочь.

В конце программы Вячеслав сделал несколько подарков жителям города. Он подарил местному диджею-любителю 400 тысяч рублей на ремонт квартиры и организацию городских дискотек, а также новую технику стоимостью 120 тысяч рублей. Помимо этого, миллионер купил квартиру девушке-инвалиду Алене Фоминской и ее дочери за 1,4 млн рублей.

Но самый дорогой подарок Вячеслав сделал Ольге Козловой — молодой женщине, которая борется с опухолью. Миллионер подарил Ольге недостающие 3,7 млн рублей на лечение.

Кому еще помог миллионер Вячеслав Шарк в Сыктывкаре, можно увидеть уже сегодня, 27 декабря, в 20:15 на телеканале «Пятница!».