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Общество27 декабря 2021 10:27

В роддоме Ухты отменили партнерские роды из-за коронавируса

Источник:kp.ru
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Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В роддоме Ухты временно отменены партнерские роды. Об этом сообщает руководство медучреждения.

Причиной такого решения стало напряженная эпидобстановка в регионе. Также в роддоме идет капитальный ремонт, во время которого нахождение посторонних нежелательно.

Уточняется, что женщины, направленные на плановую госпитализацию должны предоставить отрицательный ПЦР-тест. Экстренная госпитализация пациенток же будет осуществляется с использованием экспресс-тестирования по эпидемиологическим показаниям.

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