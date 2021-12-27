В Сыктывкаре автобус врезался в «Ладу»: пострадала женщина

Фото: архив КП

В понедельник, 27 декабря, в Сыктывкаре столкнулись автобус ПАЗ и «Лада Ларгус», в результате чего пострадала женщина. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказала в дорожной полиции, авария произошла в 10.49. Мужчина 1966 года рождения ехал за рулем автобуса по дороге Сыктывкар – Эжва в сторону Верхнего Чова. На девятом километре ПАЗ врезался в «Ладу». За рулем легковушки был мужчина 1988 года рождения.

В результате ДТП пострадала пассажирка «Лады» 1961 года рождения. У нее диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение, травму позвонков шеи и груди. Пострадавшую увезли в больницу. За год водителя автобуса один раз привлекали к ответственности за нарушение ПДД. За рулем он с 1984 года.

На трассе произошло еще одно ДТП, однако его детали еще уточняются. Как передает БНК, движение в сторону Эжвы и обратно в Сыктывкар затруднено.

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