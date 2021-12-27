Стали известны подробности смерти убитой экс-супругом Натальи Порошкиной из Сыктывкара

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В Сыктывкарском городском суде назвали причину смерти Натальи Порошкиной. В убийстве женщины обвиняют ее бывшего супруга Сергея Карандашева.

Как сообщалось ранее, Карандашев признался в совершении преступления. По его словам, 27 июля они встретились в районе Кочпон на берегу Сысолы. Экс-супруги пытались поговорить, но диалог скатился в ссору. Мужчина в итоге перешел к рукоприкладству: он несколько раз ударил бывшую жену по голове палкой, а потом принялся душить ее. Убедившись, что его жертва скончалась, преступник спрятал тело на другой стороне реки. Спустя дня, когда предпринимательницу стали искать близкие и волонтеры, он пришел к правоохранителям с явкой с повинной и показал, где находится труп.

На суде изучили материалы дела в двух томах. Там были указаны результаты осмотра вещей покойной и подсудимого, а также повреждения на теле Порошкиной и причина смерти. При жизни она получила четыре удара твердым тупым предметом цилиндрической или похожей формы. На это, в частности, указала открытая черепно-мозговая травма и ушибы головного мозга. В момент первого удара Порошкина стояла лицом к нападавшему. Причиной смерти женщины стала асфиксия.

Карандашев не смог точно рассказать, как и чем бил бывшую супругу. Он также не сказал, сколько раз ударил Порошкину и как ее душил. Экспертиза признала его вменяемым. Как передает БНК, на одежде подсудимого были обнаружены следы экс-супруги.

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