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Общество27 декабря 2021 13:46

В Коми маме погибшего 13-летнего подростка вручили его медаль «За спасение погибавших»

Источник:kp.ru
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Фото: усть-кулом.рф

Фото: усть-кулом.рф

В селе Усть-Нем маме трагически погибшего 13-летнего Евгения вручили медаль «За спасение погибавших». Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин еще в сентябре.

Напомним, школьник трагически погиб в августе 2019 года. Женя вместе с младшими братьями трех и десяти лет пошел на рыбалку. Когда мальчики переходили понтонный мост, самый маленький из них споткнулся и упал в Вычегду. Евгений, не раздумывая, бросился на помощь брату, но из-за сильного течения и высокого уровня воды оба мальчика ушли под воду.

Тело Евгения найдут через несколько дней около моста.

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