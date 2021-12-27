В Коми 36 больных коронавирусом находятся на аппаратах ИВЛ

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В настоящее время в Коми 36 пациентов с коронавирусом находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Об этом сообщила главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей республиканского Минздрава Татьяна Безуглая.

На прошлой неделе вакцинацию от коронавируса завершили 8 517 человек. Однако ситуация с заболеваемостью этой инфекцией остается сложной. В настоящее время на амбулаторном и стационарном лечении находятся 2 931 человек. 113 пациентов остаются в отделениях реанимации и интенсивной терапии. Кроме того, 36 человек находятся на аппаратах ИВЛ. Что же касается смертности, то в 83,4% случаев жертвами инфекции становятся люди в возрасте 60 лет и старше.

Безуглая отметила, что сейчас наблюдается небольшое снижение заболеваемости коронавирусом. Однако, по ее словам, расслабляться нельзя. Специалист подчеркнула, что штамм «омикрон» уже начал распространяться в России. Безуглая отметила, что он лучше адаптируется к вакцинам.

– Поэтому важно не забывать о ревакцинации, – сказала она.

Людям, которые привились вакциной «Спутник V», Безуглая посоветовала сделать бустерную дозу «Спутником Лайт», либо же снова ввести двухкомпонентную вакцину. Сотрудница Минздрава подчеркнула, что это поможет снизить риск госпитализации.

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