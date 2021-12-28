Житель Коми получил более 9 лет за склонение подростка к наркотикам

Фото: архив КП

В городском суде Сыктывкара осудили 19-летнего парня за склонение к употреблению наркотиков. Еще двоих его друзей приговорили за незаконное приобретение и хранение дурманящих средств.

Установлено, что все началось в сентябре 2020 года, когда один из фигурантов уголовного дела дал приятелю попробовать наркотические вещества. Вместе с еще одним знакомым они забрали из тайника товар и вместе его употребили.

Любителей острых ощущений задержали в состоянии наркотического опьянения полицейские. Склонившему подростка к употреблению назначили 9 лет 1 месяц лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Его сообщникам присудили 320 и 120 часов обязательных работ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Стали известны подробности смерти убитой экс-супругом Натальи Порошкиной из Сыктывкара (подробнее)