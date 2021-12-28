В ряде судов Коми произошли кадровые перестановки

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Несколько вопросов о кадровых перестановках в ряде судов Коми были рассмотрены Квалификационной коллегией судей республики. По информации объединенной пресс-службы судов, на освободившуюся должность председателя Сосногорского района утверждена кандидатура помощника судьи Сыктывкарского городского суда Наталья Щербакова.

В Сыктывкарском городском суде должность судьи займет помощник судьи Верховного суда Коми Татьяна Баженова.

Также на основании письменного заявления принята с 1 февраля 2022 года отставка заместителя председателя судьи Сосногорского городского суда Романа Чулкова с дислокацией в Троицко-Печорск.