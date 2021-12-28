В Ухте удалось добиться уборки снега только через прокуратуру

Фото: архив КП

Прокуратура Коми сообщила, что в Ухте удалось добиться расчистки снега на дороге только при помощи предписания. Отмечается, что с жалобой на действия предприятия «Ухтаспецавтодор» 7 декабря обратился местный предприниматель.

Убедившись на месте в том, что на дороге действительно лежит рыхлый снег слоем больше пяти сантиметров со снежными валами в ведомстве направили предписание об уборке руководству предприятия.

Спустя две недели после поступления жалобы, представители надзорного органа убедились, что проезжая часть расчищена и обработана противогололедными материалами.

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