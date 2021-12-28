В Сыктывкаре сбитая автобусом вместе с внучкой пенсионерка отсудила у водителя полмиллиона рублей

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В Сыктывкарском городском суде вынесено решение взыскать со сбившего 66-летнюю женщину водителя автобуса моральный ущерб в размере полумиллиона рублей. Об этом сообщили журналисты ИА «БНК».

Согласно опубликованной информации, ДТП произошло в сентябре 2019 года. В тот день водитель наехал на пожилую женщину, которая переходила дорогу на пешеходном переходе вместе со своей шестилетней внучкой. В результате пострадавшие получили многочисленные раны, ссадины и ушибы.

В марте 2021 года суд признал 40-летнего водителя виновным в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло причинение тяжкого вреда здоровью пострадавшим. Вскоре пенсионерка подала иск к автомобилисту с требованием возместить моральный ущерб в размере 700 тысяч рублей. Суд, приняв во внимание материальное положение ответчика, присудил ему возмещение морального вреда в размере 520 тысяч рублей.

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