В Сыктывкаре Дед Мороз вышел на прогулку для встречи с горожанами

Фото: администрация Сыктывкара

Накануне, 27 декабря, в столице Коми, по информации пресс-службы городской администрации, стартовала акция «Дед Мороз» на прогулке. В мэрии сообщили, что теперь сказочные герои поздравляют местных жителей в парках города и Эжвинского района. Встретить любимых персонажей будет можно три раза в день – в 12:00, 15:00 и 18:00 вплоть до 30 декабря.

Первым вышел на праздничную прогулку Дед Мороз со Снегурочкой и помощником. Предновогодние променады запланированы в городском парке имени Мичурина, на Стефановской площади, в микрорайоне Строитель. В Эжвинском районе Дед Мороз прогуляется в парке по улице Славы и на Слободской площади.

Также главный новогодний герой вместе со своей внучкой побывают на площади имени Чепыгина, а в Верхней Максаковке – в центре и на стадионе в поселке Краснозатонский.

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