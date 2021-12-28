В Коми 17-летний подросток и 15-летняя девочка напали с ножом на таксиста

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В Сыктывкаре на скамье подсудимых в ближайшем будущем окажутся 17-летний подросток и 15-летняя девочка. Несовершеннолетние обвиняется в серьезном преступлении: в покушении на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Коми, подростки в июне этого года напали на таксиста с ножом. Мужчина был сильно ранен, однако смог выбраться из салона машины и позвать на помощь. В это время малолетние преступники сумели скрыться, однако «по горячим следам» были задержаны сотрудниками полиции.

- Следствием собрана доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в ведомстве.

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