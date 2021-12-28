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Происшествия28 декабря 2021 7:06

В Коми Chevrolet сбил женщину: она в больнице

Источник:kp.ru
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Фото: управление ГИБДД по Коми

Фото: управление ГИБДД по Коми

В понедельник, 27 декабря, в Ижемском районе Chevrolet Lacetti сбил . Об этом сообщили в республиканском управлении ГИБДД.

Первая авария произошла в 18:00 в Щельяюре. Мужчина 1949 года рождения ехал за рулем Chevrolet Lacetti по улице Дорожной. Напротив дома №10д он сбил женщину 1987 года рождения. Она переходила дорогу вне пешеходного перехода. В результате ДТП пострадавшая получила закрытый перелом костей голени и правой ключицы. Женщину увезли в больницу. Водитель иномарки получил права в 1996 году.

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