В Сыктывкаре в сгоревшем дачном домике обнаружен труп мужчины

Фото: архив "КП"

В Эжвинском районе Сыктывкара произошел смертельный пожар, унесший жизнь местного жителя. О трагедии сообщили в пресс-службе МЧС по Коми.

Известно, что огонь вспыхнул накануне в СНТ «Ягодка» в девятом часу вечера. Очевидцы рассказали, что горит один из дачных домиков. Пожарные незамедлительно прибыли на место ЧП.

После трех часов тушения пожара огонь был ликвидирован полностью. Спасатели обнаружили в сгоревшем доме труп мужчины. Погибшим оказался 56-летний местный житель.

На данный момент на месте трагедии работает дознаватель МЧС. Ему предстоит установить причины и обстоятельства трагедии.

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