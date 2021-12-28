В Коми Skoda врезалась в МАЗ: пострадала девушка

Фото: управление ГИБДД по Коми

В понедельник, 27 декабря, в Сысольском районе Skoda Fabia врезалась в припаркованный МАЗ, в результате чего пострадала девушка. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 10.00». 29-летний мужчина ехал за рулем иномарки автомобиля Skoda со стороны Котласа в сторону трассы «Вятка». На 639-м километре автодороги Чекшино – Тотьма – Котлас – Куратово мужчина не справился с управлением и врезался в припаркованный МАЗ с прицепом.

В результате ДТП пострадала 29-летняя пассажирка иномарки. Она получила автотравму, ссадину и ушиб грудной клетки. Госпитализация ему не потребовалась.

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