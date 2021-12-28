За неделю в Коми почти 11 тысяч человек заразились ОРВИ

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С 20 декабря по 26 декабря в Коми почти 11 тысяч человек заразились ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.

За медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратилось 10576 человек. Уточняется, что 5993 из них – дети. 56,7% заболевших дети в возрасте до 14 лет и 43,3% - взрослые. У пациентов диагностируют вирусы гриппа A(H3N2). Кроме того, в Коми циркулируют респираторные вирусы не гриппозной этиологии (РС-вирусы, бокавирусы).

В 13 муниципалитетах приостанавливали учебный и воспитательный процесс в детских образовательных учреждениях. Уточняется, что закрыли четыре школы и два детских сада. Кроме того, закрыли 78 классов в 35 школах и 11 групп в двух детских садах.

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