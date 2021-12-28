Четыре муниципалитета Коми не успели привести в порядок «зебры» возле школ

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Четыре муниципалитета Коми не успели привести пешеходные переходы, расположенные вблизи образовательных организаций. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

В настоящее время большинство муниципалитетов привели пешеходные переходы в соответствие с законодательством. В четырех муниципалитетах эту работу пока не закончили. В Сыктывдинском районе привели в порядок 6 из 11 переходов, в Сыктывкаре – 28 из 77, в Удорском районе – пять из семи, а в Сосногорске – 15 из 20. Кроме того, вырос процент пешеходных переходов, оборудованных в соответствии с требованиями нацстандартов. В Ухте это показатель составляет 99%, в Вуктыле – 96 %, а в Сысольском – 94%.

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