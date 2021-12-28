Самыми зараженными COVID-19 районами Коми стали пять муниципалитетов

Фото: архив "КП"

В Коми продолжает снижаться число зараженных коронавирусом. За минувшие сутки было обнаружено минимальное количество новых фактов инфицирования за последнее время - 183 лабораторно подтвержденных случаев заболевания.

Почти каждый четвертый случай приходится на Сыктывкар, где зарегистрировано еще 57 новых пациентов с диагнозом COVID-19. Следом идет Ухта (+40 зараженных за сутки). Тройку лидеров замыкает Сосногорский район, где обнаружено всего 12 случаев заболевания за последние 24 часа.

Также пациенты обнаружены в Воркуте и Усинске – по 11. Все инфицированные находятся под наблюдением врачей, им оказывается помощь.

Всего под медицинским наблюдением находятся 4 627 человек.

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