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Происшествия28 декабря 2021 14:31

У сыктывкарки украли печь, и она сама нашла похитителей

Источник:kp.ru
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Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

У жительницы Сыктывкара украли с дачного участка банную печку, и она сама нашла подозреваемых. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в середине декабря в СНТ «Дубрава» в Максаковке. Из бани на дачном участке украли металлическую банную печь. Пропажу заметила хозяйка. На снегу она увидела следы «Бурана» и по ним пришла к дому похитителей. Однако те заявили, что ничего не воровали. На следующий день печь была на месте, и женщина обратилась в полицию.

Подозреваемые признались в краже. Они рассказали, что испугались ответственности и вернули печь владелице. Возбуждено уголовное дело.

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