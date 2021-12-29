С «Уральских авиалиний» взыскали в пользу семьи из Коми почти 700 тысяч рублей за задержку рейса

Фото: архив КП

Сыктывкарский суд принял решение взыскать в пользу семьи из Коми с авиакомпании «Уральские авиалинии» компенсацию морального вреда, убытков и судебные расходы за задержку рейса.

Установлено, что 1 июня 2021 года семья купила билеты на 8 и 22 июня, однако авиакомпания без объяснения причин отметила рейс, из-за чего пассажиры были вынуждены купить билеты на другой, провести в отеле четыре дня и снова сдать тесты на коронавирус. Также семья лишилась из-за отмены двух оплаченных ночей в отеле, потеряв в связи с перебронированием 43 571 рублей.

Суд принял решение взыскать в пользу супругов и их ребенка убытки в размере 211 тысяч рублей, такую же сумму за неустойку, а также компенсировать моральный вред в размере 30 тысяч рублей. Плюс ответчику нужно заплатить штраф 226 тысяч рублей, и оплатить услуги представителя 15 тысяч рублей. Всего «Уральским авиалиниям» нужно заплатить 693 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Житель Коми украл у знакомой с психическими отклонениями деньги, пообещав купить ей щенка (подробнее)