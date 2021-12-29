Глава Коми передал больницам республики 30 автомобилей скорой помощи

Фото: правительство Коми

Накануне, 28 декабря, глава Коми Владимир Уйба вручил руководителям медицинских организаций 30 ключей от новых автомобилей УАЗ и ГАЗ для служб скорой помощи.

– Эти автомобили будут направлены в первую очередь в сельские территории. Желаю водителям удачи на дорогах, чтобы автомобили не подводили и служили как можно дольше во благо здоровья наших жителей, – прокомментировал Владимир Уйба.

В пресс-службе правительства уточнили, что техника поступила за счет федерального бюджета. Всего стоимость автомобилей составила более 82 миллионов рублей. Машины скорой помощи оборудованы аппаратами искусственной вентиляции лёгких, мониторами-дефибрилляторами, электрокардиографами, реанимационными наборами, носилками и навигационной системой ГЛОНАСС.Транспорт предназначен для поездок при более низких температурных режимах.

Ранее в больницы региона поступили 80 новых санитарных автомобилей. В начале 2022 года планируется передать ещё 20 санитарных машин.

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