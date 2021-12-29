В Коми посчитали количество медведей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Численность медведей в Коми составляет около 3500 особей. Об этом сообщили в республиканском Минприроды.

Сроки охоты на медведя установили с 1 августа по 31 декабря и с 15 апреля по 10 июня. В связи с этим информация о добыче медведя станет известной не раньше июля следующего года. Однако уже понятно, что лимит по добыче хищников охотники освоили примерно на 20%. За год в Коми издали только один приказ об отстреле медведя в Печоре. Однако, как передает «Комиинформ», в итоге хищника просто отогнали в тайгу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Житель Коми заснял ночную пробежку семьи медведей