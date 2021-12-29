Жителю Коми ужесточили наказание за нападение на сотрудницу полиции

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Верховный суд Коми усилил наказание 41-летнему жителю Сыктывдинского района признанного виновным в применении насилия и оскорблении сотрудницы полиции. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Как сообщалось ранее, следователь полиции проверяла сообщение о краже велосипеда. Для этого она проводила осмотр места происшествия в подъезде дома в села Пажга. В это время туда зашел пьяный фигурант. Он стал мешать проведению следственных действий. Кроме того, житель Коми оскорбил сотрудницу полиции, а также ударил ее ладонью по спине. Мужчина признал свою вину.

В прокуратуре отметили, что злоумышленник совершил преступление во время испытательного срока, назначенного по предыдущему приговору суда. Сыктывдинский районный суд приговорил мужчину к 1,5 года лишения свободы условно. Однако прокуратура посчитала такой приговор слишком мягким. Верховный суд приговорил злоумышленника к двум годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

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Однако на этом он не остановился и совершил преступление против полицейского