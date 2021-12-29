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Общество29 декабря 2021 7:23

В Сыктывкаре умерла председатель Союза писателей Коми Елена Козлова

Источник:kp.ru
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Фото: Детский Журнал «Радуга» | Сыктывкар

Фото: Детский Журнал «Радуга» | Сыктывкар

В Коми на 68 году жизни скончалась председатель Союза писателей Коми Елена Козлова. Женщина умерла на больничной койке в республиканской больнице. Она на протяжении долгих недель боролась с коронавирусом, однако выздороветь ей так и не удалось.

Госпитализировали Елену Козлову в больницу еще в конце ноября. Ее состояние все это время было нестабильным. По некоторым данным, литератор успела сделать лишь первый компонент прививки, завершить вакцинацию ей не удалось из-за заражения ковидом.

Дата и время похорон станут известны позже.

Редакция «КП-Коми» приносит свои соболезнования родным и близким Елены Козловой.

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