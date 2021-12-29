Житель Коми ударил возлюбленную бутылкой по голове

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В Воркуте 40-летнего местного жителя обвиняют в причинении легкого вреда здоровью женщине 1981 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в поселке Северный. Сожители выпивали, и это привело к ссоре. Мужчина схватил бутылку и ударил женщину по голове. Пострадавшая вызвала полицию. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Воркутинец дал признательные показания. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности.

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