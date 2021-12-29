Рост стоимости бензина в Коми составил восемь процентов

Фото: архив "КП"

В Коми цена бензина за год увеличилась на восемь процентов. Об этом сообщила руководитель регионального управления антимонопольной службы Наталия Гуревская.

По ее словам, последнее повышение стоимости топлива было замечено 25 декабря. В среднем за 2021 год цены на бензин и дизель выросли на 7,8-8%.

Гуревская подчеркнула, что ведомство мониторило цены по заявлениям жителей Коми и не нашло злоупотреблений со стороны основного поставщика горючего.

— В 2021 году в том числе по заявлению граждан мы проводили проверки хозяйствующего субъекта на предмет обоснованности повышения цен. Были представлены документы о том, что рост был подтвержден ростом оптовых цен на рынке Российской Федерации. Соответственно, злоупотреблений доминирующим положением в 2021 году со стороны «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» установлено не были. Рост их цен укладывается в общий тем инфляции по всей России, — цитирует Наталию Гуревскую БНК.

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